القوات العراقية تلقي القبض على 8 إرهابيين

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على 8 إرهابيين في مناطق مختلفة من العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان إنه تم خلال كمين محكم إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة لدى تنظيم داعش وأحد معاونيه في محافظة صلاح الدين.

من جهته قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان إن مفارز جهاز مكافحة الإرهاب ألقت القبض على إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في أحد أحياء العاصمة بغداد كما اعتقلت إرهابياً آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وأضاف إنه في غضون ذلك نفذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبين في محافظتي نينوى وصلاح الدين أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين من داعش كما تم اعتقال إرهابي فار من قبضة العدالة في أربيل.