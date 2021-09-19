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الزراعة تحدد موعد قطاف الزيتون

حددت وزارة الزراعة موعد قطاف الزيتون في كل محافظة حسب مناخها موضحة أن الموعد هذا الموسم مبكر مقارنة مع مواسم سابقة بسبب الظروف المناخية وانخفاض الإنتاج.

ويبدأ القطاف في الـ 25 من أيلول الجاري بطرطوس وفي الأول من تشرين الأول القادم باللاذقية وفي العاشر منه بحمص وفي منتصف الشهر ذاته بحلب وحماة والغاب والرقة والحسكة وفي العشرين منه بدرعا والسويداء والقنيطرة وفي الخامس والعشرين منه بريف دمشق وفي الأول من تشرين الثاني القادم بإدلب.

وذكرت مديرة مكتب الزيتون المهندسة عبير جوهر،  أن موعد افتتاح المعاصر في المحافظات سيكون قبل أسبوع من موعد القطاف لإتمام عمليات الصيانة والتجريب بشكل جيد.