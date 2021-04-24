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الصحة تكشف عن آخر احصائيات ’كورونا’ في عموم البلاد

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد وشفاء 175 حالة ووفاة 14 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أمس الجمعة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 21864 شفيت منها 15551 وتوفيت 1510 حالة.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الجمعة :

الإصابات :

٢٨ في اللاذقية
٢٤ في دمشق
٢٤ في السويداء
٢١ في حلب
١٥ في ريف دمشق
١٤ في دير الزور
٥ في القنيطرة
٥ في درعا
٣ في الرقة
الشفاء :
٣٢ في اللاذقية
٣٠ في دمشق
٢٧ في حلب
٢٦ في ريف دمشق
٢٥ في حمص
٢٣ في طرطوس
٥ في السويداء
٣ في درعا
٢ في حماة
٢ في القنيطرة

الوفاة :

٤ في دمشق
٤ في حلب
٣ في اللاذقية
٢ في طرطوس
١ في دير الزور