هل سيصل إعصار ميديكان إلى السواحل السورية؟

انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية حول احتمال حدوث إعصار “ميديكان” يشبه ذلك الذي ضرب محافظة اللاذقية في يونيو 2022.

وفقاً لرئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية، شادي جاويش، فإن “فرصة تشكّل إعصار ميديكان ضعيفة رغم التطورات الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء وانخفاض الضغط السطحي بشكل ملحوظ”.

وأوضح جاويش أن تكوّن إعصار ميديكان لا يعتمد فقط على انخفاض الضغط الجوي، ولكنه يحتاج أيضًا إلى درجات حرارة عالية لسطح البحر.

وأشار إلى أن الأرجح هو تشكّل شواهق مائية، وهي دوامات هوائية محدودة قد تمتد إلى اليابسة، مصحوبة بسحب ركامية ورياح هابطة شديدة، مما قد يتسبب بأضرار للمحاصيل الزراعية، وخاصةً البيوت البلاستيكية.

وأطلق جاويش تحذيراً من عاصفة غبارية من المتوقع أن تتشكل في المناطق الشرقية والبادية مساء الاثنين، وقد تمتد إلى المناطق الداخلية.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تشكّل رياح مثيرة للغبار على الحدود السورية-العراقية، مع اتجاهها نحو بلاد الشام.

وذكر جاويش أن تأثير المنخفض الجوي سيطال المناطق الساحلية والشمالية يوم الثلاثاء، ولكن التأثير الأكبر سيكون على المناطق الجنوبية الشرقية.

كما أشار إلى أن فرص هطول الأمطار ستستمر يوم الأربعاء، ولكن بفعالية أقل، مع تأثير أكبر على المناطق الشمالية ومنطقة الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحالة الجوية الحالية غير مسبوقة في هذا الوقت من السنة، حيث ناتجة عن تصادم كتلة هوائية باردة مع أخرى حارة، ما يؤدي إلى هطولات مطرية عشوائية وغزيرة، خاصةً في المناطق الشرقية.

هذا، بالإضافة إلى رياح هابطة ناجمة عن انخفاض الضغط الجوي، وسحب كثيفة وهبوب رياح قد تصل سرعتها إلى 140 كم/ساعة أحياناً.



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