البلاد على موعد مع حالة عدم استقرار جوي وهطولات أكثر غزارة.

تستقر الأجواء في العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية بينما تبقى حالة عدم الاستقرار مستمرة بفاعلية متوسطة في الجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية والشمالية الغربية والساحلية والوسطى.

وتكون الهطولات على شكل زخات عشوائية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مع استمرار فرص حدوثها في أجزاء من المنطقة الساحلية حتى مطلع الأسبوع القادم، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف نهاراً لتصبح الأجواء ربيعية معتدلة بين الصحوة والغائمة جزئياً في معظم المناطق.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 80 كم/سا يومي الجمعة والسبت خاصةً في المناطق الجنوبية والساحلية والوسطى و أجزاء من المنطقة الشمالية تثير الغبار في المناطق الداخلية.

البحر: متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء الجمعة ويوم السبت بحيث يتجاوز ارتفاع الموج /2/ متر مساء الجمعة ويوم السبت.

تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع القادم لنكون على موعد مع حالة عدم استقرار تؤدي إلى هطولات أكثر غزارة خاصةً في المنطقة الساحلية.



المديرية العامة الأرصاد الجوية