الرئيس الأسد يوجه بافتتاح مركز للتجنيد هو الأول من نوعه في دمشق

وجه الرئيس بشار الأسد وزير الدفاع، العماد علي عباس، لافتتاح أول مركز تجنيد في دمشق بعد إتمام الربط الشبكي مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمركز في أبريل الماضي.

سيكون هذا المركز مسؤولاً عن تلبية كافة متطلبات التجنيد، بما في ذلك إعدادات خدمة العلم، والتأجيل، والإعفاء، ودفع البدل، والحصول على موافقات السفر، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتجنيد.

ويُتوقع أن يسهم الربط الشبكي بين المركز والمؤسسات الحكومية المعنية، مثل المديرية العامة للسجل المدني وإدارة الهجرة والجوازات ووزارتي التربية والمالية، في توفير الوقت والجهد للمواطنين.

أثناء زيارته للمركز، أكد وزير الدفاع على أهمية تشغيل المركز بمستوى خدمي متميز، بما يخفف من الأعباء على المواطنين، ويوفر الخدمات بشكل سريع وفعال.

وشدد على ضرورة أن يتمكن المكلف أو المراجع من الحصول على الخدمات المطلوبة فورياً، خاصة وأن المركز يقع في قلب محافظة دمشق.



سانا