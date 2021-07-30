دخول أكثر من 600 منشأة ومشروع وحرفة صناعية مرحلة الإنتاج

دخلت 604 منشآت ومشروع وحرفة صناعية جديدة في المحافظات حيز الإنتاج والعمل الفعلي خلال النصف الأول من العام الحالي برأسمال يصل إلى 233.750 مليار ليرة سورية وبتوفير لفرص عمل تقدر بأكثر من 3200 فرصة.



ووفق تقرير مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة تنفيذ 300 منشأة صناعية مرخصة وفق القانون 21 ودخلت مرحلة الإنتاج برأسمال 214.100 مليار ليرة ووفرت 1875 فرصة عمل وتوزعت بين 104 منشآت غذائية و101 كيميائية و53 هندسية و42 نسيجية.



وتوزعت المنشآت في محافظة ريف دمشق 58 منشأة وفي حماة 52 منشأة وحمص 21 واللاذقية 32 ومثلها في طرطوس و25 في حلب و6 في درعا ومثلها في السويداء و4 في القنيطرة و3 في دمشق إضافة إلى 61 منشأة في المدن الصناعية منها 29 منشأة في عدرا و27 في الشيخ نجار و5 في حسياء.



وحول المنشآت الحرفية المنفذة بين التقرير أنه تم تنفيذ 295 حرفة صناعية برأسمال 2.395 مليار ليرة وفرت 739 فرصة عمل وهي 133 منشأة غذائية و118 هندسية و32 كيميائية و12 نسيجية.



وتصدرت محافظة طرطوس بعدد المنشآت الحرفية 81 منشأة تلتها حماة بـ 74 منشأة وريف دمشق 29 واللاذقية 27 وحمص 26 وحلب 20 ودرعا 17 والسويداء 11 والقنيطرة 4 ودير الزور 2 ومثلها في دمشق وواحدة في عدرا ومثلها في الحسكة.



وبلغ عدد المنشآت المنفذة وفق قانون الاستثمار 9 منشآت استثمارية برأسمال 17.254 مليار ليرة ووفرت 593 فرصة عمل منها 5 منشآت كيميائية واثنتان هندسية ومثلها غذائية وتوزعت 4 منها في طرطوس و3 في عدرا الصناعية وواحدة في كل من حسياء الصناعية وأخرى بريف دمشق.



أما المنشآت الصناعية (المرخصة)وفق القانون 21 فوصل عددها إلى 1723 منشأة برأسمال 176.303 مليار ليرة ومن المتوقع أن توفر 1366 فرصة عمل وهي 557 منشأة كيميائية و491 غذائية و353 هندسية و322 نسيجية.



وتوزعت المنشآت بين المدن الصناعية والمحافظات بواقع 371 منشأة في ريف دمشق و299 في حلب و96 في دمشق و63 في درعا و60 في اللاذقية و45 في حمص و43 في طرطوس و39 في حماة و10 في السويداء و7 في دير الزور و3 في القنيطرة إضافة إلى 687 منشأة في المدن الصناعية منها 465 منشأة في الشيخ نجار و175 في عدرا و47 في حسياء.

فيما بلغ عدد المنشآت الاستثمارية 5 منشآت ومن المتوقع أن توفر 525 فرصة عمل