نفق المواساة أول مشروع استراتيجي ينفذ في سوريا منذ أكثر من 15 عاماً

كشف محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، أن نفق المواساة هو أول مشروع استراتيجي ينفذ في سوريا منذ أكثر من 15 عاماً، ويحل أهم عقدتين في دمشق هما تقاطع طريق القصر والمواساة، خاصةً أنه سيفتتح مركز الإسعاف السريع في المواساة، والذي سيتضمن سيارة إسعاف كل دقيقة.

وبيّن كريشاتي أنه تم الأخذ بالملاحظات المحقّة حول النفق، ولكن الأهمية تبلغ بالإنجاز والقدرة على البناء والتعمير في البلاد بعد هذه السنوات والحرب والظروف التي مرّت بها، مشيراً إلى أن كلمة "هذي دمشق" كانت مكتوبة بالخط الديواني، وعدلت إلى خط آخر.

وذكر كريشاتي لإذاعة شام اف ام، أن أعمال النفق انتهت بنحو 99٪ ، مشيراً إلى مشاركة نحو 1000 عامل من محافظة دمشق بأعمال بناء النفق، وسجلت إصابة واحدة فقط أثناء دهان غرفة التجهيز، حيث تعرّض عامل للصعق الكهربائي أثناء وجوده بداخل الغرفة وهو الآن بصحة جيدة، وحصل جميع العاملين فيه على مكافآت خلال فترة عيد الفطر.

