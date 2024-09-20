20-09-2024
8 شهداء جراء عدوان إسرائيلي على حي سكني في ضاحية بيروت الجنوبية
استشهد 8 أشخاص وأصيب 59 آخرين بجروح في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف حياً سكنياً في ضاحية بيروت الجنوبية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ مبنيين سكنيين في شارع مكتظ بالمارة قرب مجمع القائم في الضاحية الجنوبية ما أسفر عن استشهاد 8 وإصابة 59 آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.
وأدى العدوان الإسرائيلي إلى أضرار مادية كبيرة بالمبنيين والأبنية المجاورة والسيارات والبنية التحتية في المنطقة.
بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى انهيار مبنيين سكنيين، مشيراً إلى أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
يتبع..
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