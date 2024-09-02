درعا : قطع طرقات وتوترات مسلحة

شهدت مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي يوم السبت 31/8/2024 توتراً ملحوظاً، حيث انتشرت مجموعات محلية في المنطقة بعد اعتقال أحد أبناء المدينة.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، قامت تلك المجموعات المسلحة بقطع الطرق الرئيسية ومحاصرة الحواجز والثكنات العسكرية للمطالبة بالإفراج عن الشاب مصطفى ضامن السهو، الذي تم اعتقاله قبل نحو أسبوع.

المجموعات المسلحة هددت بالتصعيد في حال لم يتم الإفراج عن السهو، ودعت سكان المدينة إلى عدم استخدام السيارات أو التجول في الشوارع تحسباً لأي تصعيد محتمل كما قامت بإغلاق طريقي جاسم – إنخل وجاسم – نمر كخطوة أولى في هذا التصعيد.

يُذكر أن محافظة درعا تشهد حالة من الفوضى الأمنية غير المسبوقة، حيث تتعرض حواجز قوات الأمن السوري لهجمات متكررة من وقت لآخر.

وكالات