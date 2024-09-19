وصول مليون برميل نفط خام إلى ميناء بانياس

أكد مصدر محلي في مدينة بانياس وصول ناقلة نفط إلى مصب بانياس محملة بأكثر من مليون برميل، مشيراً إلى أن هذه الشحنة ستسهم في تحسين توافر المحروقات والتخفيف من أزمة النقل التي تعاني منها بعض المحافظات في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أنه تم البدء في عمليات تفريغ الحمولة بعد إتمام الربط وإنهاء الأعمال اللوجستية البحرية وفقاً للإجراءات الزمنية والفنية المعتمدة. وستنقل الشحنة إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط وتوزيعه على مختلف المحافظات.

وأضاف المصدر أن تتابع وصول ناقلات النفط إلى ميناء بانياس سيسهم في تحسين توافر المشتقات النفطية وزيادة مخصصات المحافظات، مما يضمن استمرار عمل مصفاة بانياس دون انقطاع.

يذكر أن العديد من المحافظات السورية تواجه أزمة نقل حادة نتيجة تخفيض مخصصاتها من المحروقات.



أثر برس