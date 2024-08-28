رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت

أنهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد دراسة البيانات المالية للشركة السورية للاتصالات المتضمنة لنفقات الشركة وإيرادتها، والتي تقدمت بها السورية للاتصالات للهيئة، وبموجب البيانات المالية للشركة يتحدد مدى توفر الإمكانيات اللازمة لديها لتنفيذ مشاريعها لإضافة ونشر خدمات جديدة، وتوسيع شبكات الاتصالات الداخلية، إضافةً إلى زيادة عدد بوابات الإنترنت بهدف تأمين خدمة الإنترنت لمناطق جديدة ولأوسع شريحة من المواطنين، وإعادة تأهيل المراكز الهاتفية بالمناطق المتضررة من الإرهاب، وتبين بموجب دراسة الهيئة للبيانات المالية المذكورة، وجود نفقات وأعباء مالية كبيرة تتحملها الشركة السورية للاتصالات لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات الثابتة لمشتركيها بشكل جيد ومقبول وعلى مدار الساعة 24/7.

وعليه وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، دون أن يطرأ أي تعديل على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية.

وتبين الهيئة أن العمل بالأجور الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم 1/9/2024، وسيتم نشر الأجور التفصيلية الجديدة لخدمات السورية للاتصالات عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.