البيت الأبيض يستثني سوريا من قائمة الدول المنتجة للمخدرات

لم يدرج البيت الأبيض سوريا ضمن قائمة الدول المنتجة للمخدرات في تقرير رسمي للولايات المتحدة تحدد الدول الرئيسية لنقل المخدرات أو إنتاج المخدرات غير المشروعة برغم الحملات الاعلامية الغربية التي تتهم سوريا بانتاج وتصدير الممنوعات.

وفي مذكرة موجهة من البيت الأبيض إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لم يأت على ذكر سوريا أو الحكومة السورية كجهة منتجة للمخدرات.

وأكد البيت الأبيض أنه لا يشمل سوريا في تقرير “نقل المخدرات الرئيسي أو البلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة”.

وفي المذكرة ورد أن “تحديد الدول التالية باعتبارها دولاً رئيسية لنقل المخدرات أو إنتاج المخدرات غير المشروعة (بما في ذلك الدول التي تُعد مصدراً مباشراً هاماً للمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج بعض المخدرات والمواد التي تؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة).

وتشمل الدول: “أفغانستان، جزر البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، جمهورية الصين الشعبية، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو، فنزويلا”.

وكالات