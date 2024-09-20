 فيدان يحذر من حرب إقليمية قد تشمل مصر والأردن

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الخميس من احتمالية اندلاع حرب إقليمية قد تشمل مصر والأردن، مشيرًا إلى أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل تُعد استفزازية، ولا يترك لإيران وحزب الله خيارًا سوى الرد.

في تعليقاته حول أحداث لبنان، أكد فيدان على ضرورة وقف إسرائيل لما وصفه بـ”الجنون المدعوم من الغرب”. وصرح خلال اجتماع مع محرري وكالة الأناضول التركية الرسمية بشأن تفجير أجهزة اتصال في لبنان: “نشهد تصاعدًا تدريجيًا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وهذا يرفع من احتمالات حدوث حرب إقليمية. يجب على إسرائيل وقف هذا التصعيد”.

وأضاف: “بينما نركز حاليًا على لبنان، يبقى الخطر قائمًا بأن تتسع الحرب لتشمل مصر والأردن والمنطقة بأكملها”.

وذكر فيدان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو مصممًا على المضي قدمًا في هذا التصعيد، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يملك الوسائل أو القدرة على إيقافه.

وشدد الوزير التركي على أن الوضع الحالي في المنطقة مثير للقلق، معتبرا أن التصرفات الإسرائيلية أصبحت أكثر استفزازية مع مرور الوقت، مما سيدفع إيران وحزب الله إلى الرد.

ورأى فيدان أن خطة نتنياهو لانتزاع الأراضي الفلسطينية بمساعدة غربية لا تزال مستمرة، معبراً عن قلقه من أن النهج المتطرف الذي تتبعه إسرائيل يعتمد على سياسات تدميرية بعيدة عن المنطق.

في سياق آخر، تطرق فيدان إلى الملف السوري، معربًا عن إيمانه بأن حلًا وفقًا للرؤية التركية سيمكن سوريا من معالجة قضاياها الداخلية بسهولة.

وفيما يخص لبنان، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال خلال الأيام الأخيرة بلغت 32 قتيلًا وآلاف الجرحى.

وأشار إلى أن حوالي 3000 شخص أصيبوا و12 قتلوا يوم الثلاثاء، عندما انفجرت أجهزة “بيجر” بأيدي عناصر من حزب الله في هجوم غير مسبوق. وألقت الحكومة اللبنانية وحزب الله باللوم على إسرائيل في هذا التفجير.



وفي هجوم آخر يوم الأربعاء، قتل 20 شخصًا وأصيب المئات بعد انفجار أجهزة اتصال أخرى كانت بحوزة عناصر من حزب الله.

من جهته، نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أي علم مسبق لواشنطن بتفجيرات أجهزة “البيجر”، وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بهذه العملية ولم تشارك فيها.

وفي بيان لحزب الله، أكد الحزب أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن هذه التفجيرات، مشيرًا إلى أن “الرد قادم”.

روسيا اليوم