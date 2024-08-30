الداخلية الألمانية تسعى لإبرام اتفاقيات ترحيل مع سورية

كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن الوزيرة “نانسي فيزر” تسعى لإبرام اتفاقيتين لترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلديهم الأصليين، سورية وأفغانستان.

يأتي هذا التحرك بعد دعوة “فريدريش ميرز”، رئيس حزب المعارضة الألماني، لوقف قبول المهاجرين من هاتين الدولتين.

ونقلت “وكالة الأنباء الألمانية” عن المتحدثة قولها إن الوزيرة فيزر تؤمن بإمكانية تحقيق هذه الخطوة، وأشارت إلى وجود مفاوضات جارية مع عدة دول بهذا الشأن.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل بشكل مكثف بالتعاون مع الولايات الألمانية على إعادة تنفيذ عمليات ترحيل “الخطرين” إلى سورية وأفغانستان.

وأكدت المتحدثة أن أمن ألمانيا يمثل أولوية قصوى بالنسبة للوزيرة.

في المقابل، علق المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، على مطالب ميرز بوقف “برنامج الإيواء” للاجئين من سورية وأفغانستان، مشيراً إلى أن ذلك قد يتعارض مع الدستور ولوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، وأنه لا ينبغي للحكومات انتهاك الدستور.

وكان “فريدريش ميرز”، رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، قد دعا إلى التوقف عن استقبال المهاجرين من سورية وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة للاجئين الذين يزورون بلدانهم الأصلية وإجراء فحوصات حدودية مستمرة.



وكالات