السعودية تؤسس شركة للثقافة والسياحة والترفيه

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس شركة جديدة في قطاع الثقافة والسياحة والترفيه تحمل اسم "قصص QSAS"، بما يعزز استثماراته في هذا المجال.

ووفقاً لما نقلته بلومبيرغ فستوفر هذه الشركة أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، وتعمل الشركة على تطوير تجارب تفاعلية، تعتمد تكنولوجيا متقدمة لسرد قصصٍ مستوحاة من ثقافة وتاريخ المملكة والتراث الإسلامي، وستتخصص في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية في مختلف أنحاء المملكة.

بدوره قال مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط بالصندوق مشاري الإبراهيم أن تأسيس الشركة يأتي ضمن الاهتمام بتعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية، مشيراً إلى أن الشركة ستستثمر في الكفاءات المحلية لبناء نشاط اقتصادي جديد يركز على تقديم التجارب التفاعلية التي تشهد أنشطتها نمواً عالمياً كبيراً.

ويستثمر الصندوق السيادي السعودي الذي تقترب أصوله من تريليون دولار في قطاع السياحة والترفيه من خلال عدة شركات، كما أسّس الصندوق أكثر من 95 شركة منذ عام 2017، ويمتلك محفظة استثمارية متنوعة في 13 قطاعاً استراتيجياً.

ويأتي تأسيس هذه الشركة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية التي تطوير الوجهات السياحية لجذب 150 مليون زائر، بما فيها برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون معتمر.