خطوات تركية إضافية نحو دمشق

زار وفد أممي من المنظمات الدولية التي تعمل في محافظة الحسكة محطة مياه علوك في ريف رأس العين، والتي تقع تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر. تأتي هذه الزيارة وسط تقارير تشير إلى موافقة تركيا على إعادة تشغيل المحطة وبدء ضخ المياه منها، بعد توقف دام قرابة عام كامل.

هذه الخطوة التركية فُسرت على أنها محاولة لبناء جسور الثقة مع دمشق، من خلال مسار إنساني كانت تركيا تتعامل معه بحزم في السابق، إلا أن هذه السياسة تبدو الآن في تغير لتعكس رغبة أنقرة في إثبات جديتها بشأن المصالحة مع سوريا.

مصادر مطلعة على الملف أوضحت أن “الموافقة التركية جاءت بعد وساطة روسية وأممية مشتركة، سمحت بتشغيل المحطة باستخدام مولدات احتياطية على نفقة المنظمات الدولية، كخطوة مبدئية حتى يتم تأمين مصدر طاقة ثابت للمحطة”. وأكدت المصادر أن “أنقرة رفضت تقديم أي ضمانات بشأن عدم استهداف محطتي كهرباء الدرباسية وعامودا، اللتين تغذيان محطة علوك، نظرًا لاستمرار إدارتهما من قبل الإدارة الذاتية”.

كما أشارت إلى أن “تركيا استجابت للمرة الأولى بشكل إيجابي لطلبات المنظمات الدولية، بعدما كانت موافقاتها السابقة في إطار بروتوكولي بعد زلزال 2023”.

وتعتقد المصادر أن تركيا تسعى لتحسين صورتها وتغطية إخفاقها في فتح معبر أبو الزندين، من خلال إعادة قضية محطة علوك إلى الواجهة، في محاولة لإظهار حسن نيتها على الصعيد الإنساني، حتى تتاح الظروف الملائمة لحل الخلافات المتعلقة بفتح المعبر.

وفي هذا السياق، أصدرت تركيا قراراً بحل فصيل “لواء صقور الشمال”، التابع لـ “الجيش الوطني السوري”، بسبب رفضه فتح معبر أبو الزندين، الذي يربط مناطق سيطرة الجيش التركي بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت تركيا الانتهاء من توسعة معبر جيلان بينار في ولاية شانلي أورفا، المقابل لمعبر رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، وهي خطوة ذات طابع اقتصادي قد تمهد لاستئناف التبادل التجاري مع الحكومة السورية فور التوصل إلى تسويات سياسية وميدانية بين البلدين.

رغم هذه التطورات، نفت الرئاسة التركية وجود أي اتفاق حالي بشأن موعد أو مكان لقاء محتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت أن “الإعلام يتداول الكثير من الشائعات حول هذا اللقاء، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق”، مضيفة أن أي إعلان بهذا الشأن سيصدر في الوقت المناسب عندما تتوفر معلومات مؤكدة.

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