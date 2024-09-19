ارتفاع أسعار الألبان والأجبان في دمشق

سجّلت أسعار الألبان والأجبان في أسواق دمشق ارتفاعاً كبيراً هذا الأسبوع، إذ ارتفع سعر كيلو الحليب من 8 آلاف ليرة إلى نحو 8300 ليرة، وارتفع سعر كيلو اللبن بمقدار 1000 ليرة سورية ليصبح 9500 ليرة.

ويعود هذا الارتفاع إلى “أزمة النقل والوقود التي أرخت بظلالها على كافة نواحي الحياة الاقتصادية والمعيشية للأسر، لتتوالى ارتفاعات أسعار المواد بشكلٍ كبير في الأسواق المحلية دون سابق إنذار”.

وشهدت باقي أسعار مشتقات الألبان ارتفاعات متفاوتة، إذ “ارتفع سعر كيلو اللبنة البلدية ليصل إلى 35 ألف ليرة، بعد ما كان بـ30 ألف ليرة”.

ووصل سعر كيلو الجبنة البلدية إلى “40 ألف ليرة مرتفعاً بذلك نحو 7 آلاف ليرة سورية عن الأسبوع الفائت”.

ووصل وسطي سعر كيلو جبنة الشلل إلى “73 ألف ليرة مرتفعاً بنحو 13 ألف ليرة سورية عن الأسبوع الماضي، في حين وصل سعر قالب جبنة القشقوان زنة 200 غرام إلى حوالي 39 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الكيلو بالجملة حوالي 90 ألف ليرة”.

واستقر سعر صحن البيض عند قدر يتراوح بين 65-70 ألف ليرة سورية، علماً أن سعره بالجملة بلغ 60 ألف و 500 ليرة سورية.

وأشار الموقع إلى أن “جميع الأسعار الواردة في التقرير وسطية، وتم رصدها يوم الثلاثاء 17 أيلول الجاري في عدد من أسواق دمشق”.

وحمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار لـ”غياب الوقود الذي أدّى إلى صعوبة نقل المواد من الورش إلى المحال، عدا عن ارتفاع سعره عند شرائه بسعر السوق السوداء، سيما وأن ورش الصناعة تحتاج للوقود لتشغيل المولدات بسبب غياب الكهرباء”.

يُذكر أن المسؤول الاقتصادي في الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق، أحمد السواس، قال في وقتٍ سابق، إن “ورش تصنيع الألبان والأجبان لا تحصل أساساً على المازوت بالسعر المدعوم، الأمر الذي يدفع المنتجين والحرفيين لرفع أسعارهم بما يتماشى مع ارتفاعات أسعار المحروقات”.

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