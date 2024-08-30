30-08-2024
تعقيدات جديدة على المعابر الحدودية
أعلنت مديرية مطار دمشق الدولي عن إجراء جديد يتعلق بتصريف مبلغ الـ100 دولار عبر كوات المصرف التجاري السوري في المطار.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط وتسريع عملية صرف المبلغ.
حيث سيتم منح القادمين شيكاً مالياً بدلاً من تسليم المبلغ نقداً.
وأضافت المديرية أن هذا النظام بدأ تطبيقه بشكل تجريبي في مطار دمشق الدولي، وسيتم تعميمه لاحقاً على جميع المطارات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ نقداً وتجنب انتظار المسافرين لعد المبلغ والتأكد منه، وكذلك للتقليل من عبء حمل مبالغ نقدية.
يمكن للقادمين استلام المبلغ في أي وقت عن طريق تقديم الشيك لأي فرع من فروع المصرف التجاري السوري في جميع المحافظات.
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