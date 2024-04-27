أعلنت مصر رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه ابتداء من مايو المقبل.

وأكد عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور المصري، أن القرار يحمل صفة الإلزام وفقا لقانون العمل.

وأضاف حمدي لقناة "أون"، أن هذا القرار سيطبق اعتبارا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وأشار إلى أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، حيث أن هذا القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

ولفت حمدي، إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مؤكدا تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.