حصاد 220 ألف هكتار قمح و258 ألف هكتار شعير حتى الآن

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أحمد حيدر أن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 220404 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,5 مليون هكتار، حيث تم حصاد 110 آلاف هكتار في حلب، و10460 هكتارا في دير الزور، و 17500 هكتار في الحسكة، و25 ألف هكتار في الرقة، و6900 هكتار في إدلب، و605 هكتار في اللاذقية، و4403 هكتار في طرطوس، و14162 هكتارا في الغاب، و 8475 هكتارا في حمص، و18900 هكتار في حماة، و1521 هكتارا في القنيطرة، و842 هكتارا في السويداء، و900 هكتار في درعا، و736 هكتارا في ريف دمشق، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير 258 ألف هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,4 مليون هكتار.



وأكد حيدر أنه تم حصاد 47088 هكتارا من محصول العدس من مساحة 110 ألف هكتار مزروعة، وحصاد 6878 هكتارا من محصول الحمص من المساحة المزروعة البالغة 60154 هكتار، لافتا إلى أنه تمت زراعة 29233 هكتارا بمحصول القطن بنسبة تنفيذ 73% من الخطة المقررة والبالغة 40 ألف هكتار.