الاتصالات: لدينا 124 ألف بوابة انترنت متوفرة للبيع فوراً ..وتعديل أسعار الخدمات مرتبط بالتكاليف

بينت الشركة السورية للاتصالات ان عدد بوابات الانترنت الموضوعة في الخدمة حتى بداية شهر تشرين الثاني ١٦٦٥٠٠٠ بوابة، تم بيع منها ١٥٤٠٠٠٠ بوابة ،ولدى الشركة حاليا حوالي ١٢٤٠٠٠ بوابة متوفرة للبيع من دون انتظار للدور في العديد من المراكز الهاتفية .



وتتوزع البوابات وفق مدير عام الشركة المهندس سيف الدين الحسن في محافظة دمشق ٣٤٥١٩٨ بوابة، وريف دمشق ،٣٢٠٠٠٠ وحمص ١٦٠١١٧، ودرعا ٣٥٣٣١ ، والسويداء ٨٢٤٠٢ ،واللاذقية ١٧٧٣٦٠ ،وحماه ١٨٦٩٠٩ ،وطرطوس ١٦٧٦١٦ ،والحسكة ٢٠٣ ،والقنيطرة ٦١٣٩ ،وحلب ١٧٣٧٧٩، ودير الزور ١٠٣٢٣ .



وحول خدمة الفايبر نت وما يشاع عن توزيع الخدمة في المناطق الراقية سكانيا وترك الوسط التجاري في العاصمة دمشق قال الحسن إن توزيع الخدمة يتم وفق خطة الطلب المتوقع على الخدمة بعد دراسات واحصائيات تسويقية معينة تقوم بها الشركة استنادا الى بيانات محددة، وبذلك لا يتم توزيع البوابات على أساس منطقة راقية أو غيرها، لكن المناطق المنظمة والمستقرة يكون حجم الطلب فيها مستقر مما ينعكس على استمرارية توفر الخدمة وفق الخطط الموضوعة .



واشار الحسن الى تأمين خدمة الانترنت عبر الالياف الضوئية /فايبر نت/ سواء التي تصل الى مداخل المباني /FTTB/او تلك التي تصل الى المنازل / FTTH/من منظور سعي الشركة لتلبية احتياجات جميع الشرائح، وأهمها بطبيعة الحال رجال الأعمال والشركات، وتتوفر الخدمة حاليا وفق خيارين تحديد شوارع معينة لتأمين الخدمة حيث تتحمل الشركة نفقات البنى التحتية حتى منزل المشترك، ولذلك يتحمل المشترك فقط كلفة الراوتر وأجور التركيب والاشتراك بالخدمة، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع ويتم حاليا تحديد مناطق المرحلة الثانية منه.



وبين الحسن ان الخيار الاخر المتوفر لدى الشركة في حال وجود حاجة حقيقية لدى شركة ما للحصول على خدمة الفايبر نت ومقرها يقع خارج المناطق المحددة لتقديم الخدمة يمكنها تقديم طلب للحصول على الخدمة على أن تحمل هذه الشركة كافة أجور البنى التحتية اللازمة للخدمة، ويتم تحديد هذه النفقات بعد دراسة خاصة لكل شركة على حدا.



وحول رفع أسعار خدمة الفايبر نت . اوضح المدير العام للشركة ان دراسة تعديل الاسعار مرتبط بتكاليف تأمين الخدمة، ولا يتم تعديل اجور اية خدمة طالما ان كلفة تقديمها لم تتغير .



وبشـأن السماح للقطاع الخاص بيع الاجهزة الخاصة بخدمة الفايبر نت اوضح الحسن، انه لا يوجد اي مانع قانوني لذلك سوى شرط توافق هذه الأجهزة مع تجهيزات الشركة