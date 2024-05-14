المصرف الزراعي السوري يطلق قروض مشاريع الري بفائدة مدعومة 

14-05-2024

المصرف الزراعي السوري يطلق قروض مشاريع الري بفائدة مدعومة 

أعلن المصرف الزراعي التعاوني بدء قبول طلبات قروض مشاريع التحول للري الحديث المدعومة بأسعار الفائدة من قبل هيئة تنمية وترويج الصادرات. 
 
وفي تعميم للمصرف انه تم فتح باب التقدم الى القروض اعتبارا من تاريخه ولغاية  12/12/2024 وفق الشروط والمعايير المعتمدة والواردة في كتاب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
 
وأشار التعميم إلى أنه يتم منح القروض المدعومة بأسعار الفائدة تنفيذا للاتفاق الإطاري الموقع بين المصارف العاملة في سورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات لدعم سعر الفائدة القروض الممنوحة من البرنامج التي يتم استهدافها تباعا. 
 
ولفت التعميم إلى القروض تمنح استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2353/1 المتضمنة الموافقة على تشميل كافة قروض مشاريع التحول للري الحديث الممنوحة عن طريق المصرف الزراعي ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة .

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