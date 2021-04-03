وفاة رئيس شعبة جراحة القلب بمشفى جراحة القلب الجامعـي إثر إصابته بالفيروس

نعت جامعة دمشق وناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي, الأستـاذ الدكتـور أحمـد تكريتي, الأستاذ في كليـة الطب البشري بجامعة دمشق، ورئيـس شعبـة جراحة القلب بمشفى جراحة القلب الجامعـي، إثر إصابته بفيروس كورونا.



فيما أعلنت وزارة الصحة السورية ليل أمس الخميس, عن تسجيل ١٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا, مايرفع العدد الإجمالي للاصابات إلى ١٩٠٣٩, فيما سجل:



شفاء ١٢٤ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٨٥٥.وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٧٤.



توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة أمس الخميس :الإصابات :



٤٣ في دمشق



٢٦ في ريف دمشق



١٩ في القنيطرة



١٩ في حمص



٨ في حلب



٦ في حماة



٥ في الحسكة



٤ في طرطوس



الشفاء :



١٨ في دمشق



١٨ في ريف دمشق



١٧ في حلب



١٧ في طرطوس



١٦ في اللاذقية



١٦ في حمص



١١ في درعا



١١ في السويداء



الوفاة :



٣ في دمشق



٢ في حلب



٢ في دير الزور



١ في طرطوس



١ في اللاذقية