خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”
في رأس العين.. قتلى باشتباكات بين مجموعتين مواليتين لتركيا
بسبب مشادة كلامية… قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة شمال حلب
الفصائل المسلحة تمنع خروج المدنيين من المعابر الإنسانية لليوم الثالث
سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»

وفاة رئيس شعبة جراحة القلب بمشفى جراحة القلب الجامعـي إثر إصابته بالفيروس

وفاة رئيس شعبة جراحة القلب بمشفى جراحة القلب الجامعـي إثر إصابته بالفيروس

نعت جامعة دمشق وناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي, الأستـاذ الدكتـور أحمـد تكريتي, الأستاذ في كليـة الطب البشري بجامعة دمشق، ورئيـس شعبـة جراحة القلب بمشفى جراحة القلب الجامعـي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

فيما أعلنت وزارة الصحة السورية ليل أمس الخميس, عن تسجيل ١٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا, مايرفع العدد الإجمالي للاصابات إلى ١٩٠٣٩, فيما سجل:

شفاء ١٢٤ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٨٥٥.وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٢٧٤.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة أمس الخميس :الإصابات :


٤٣ في دمشق


٢٦ في ريف دمشق


١٩ في القنيطرة


١٩ في حمص


٨ في حلب


٦ في حماة


٥ في الحسكة


٤ في طرطوس


الشفاء :


١٨ في دمشق


١٨ في ريف دمشق


١٧ في حلب


١٧ في طرطوس


١٦ في اللاذقية


١٦ في حمص


١١ في درعا


١١ في السويداء


الوفاة :


٣ في دمشق


٢ في حلب


٢ في دير الزور


١ في طرطوس


١ في اللاذقية