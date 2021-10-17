اتحاد غرف الصناعة السورية يكشف عن أخر الاحصائيات لعدد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل

بين تقرير لاتحاد غرف الصناعة أخر الاحصائيات لعدد المنشآت الصناعية التي أقلعت وعادت للعمل حتى تاريخه ففي دمشق وصل عدد المنشآت إلى ١١١٢ منشأة والمسجلة ٣٨٨٨ وفي طور إعادة التأهيل ١٢١٥ منشأة ، وفي ريف دمشق ٩١٥٢ منشأة أقلعت والمسجلة ٧٨٥٦ والتي يتم إعادة تأهيلها حاليا ٢٠٥٩ منشأة، وفي حلب ٣٨٥١ منشأة والمسجلة ٧٨ منشأة و ١٦٥١ منشأة قيد التأهيل، وفي حماة ١٠٩٧٥ منشأة أقلعت و١٦٥٦ منشأة قيد التأهيل والمسجلة ١٨١٣ منشأة وفي حمص ١٦٥٧ منشأة أقلعت و ٣٠٤ قيد التأهيل والمسجلة ٢٣١٦ منشأة، وفي اللاذقية ١٠٥٨منشأة أقلعت والمسجلة ٢٣٦١ منشأة، مقابل ١٢٤٤ منشأة مسجلة في طرطوس، ١٥٠ منشأة أقلعت في الحسكة والمسجلة ٢٢١ منشأة، و ٣٣٤٢ منشأة أقعلت في دير الزور و ٢٢ منشأة قيد التأهيل والمسجلة ١٨٨ منشأة، وفي محافظة السويداء ٣٨١٨ منشأة أقلعت و ٩٣٠ منشأة يتم إعادة تأهيلها و ٩٣٠ منشأة المسجلة، وفي القنيطرة ٢٦ منشأة أقلعت و ٤ منشآت قيد التأهيل والمسجلة ٥١ ، وفي درعا ٣٥٠ منشأة أقلعت و8 منشآت يتم اعادة تأهيلها حالياً.



مقابل ٥٦٩ منشأة أقلعت في المدينة الصناعية في الشيخ نجار ، و ٢٣٥ منشأة قيد التأهيل والمسجلة ٨٠٨ منشأة وفي المدينة الصناعية بحسياء ٧٨ منشأة أقلعت ٢٣٤ منشأة مسجلة، وفي المدينة الصناعية بدير الزور ٨ منشآت مسجلة و٣٣٢ منشأة أقلعت ٢٠ منشأة قيد إعادة التأهيل والحاصلة على سجل صناعي ٤٣٩ منشأة ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم إقلاعها حتى تاريخه٣٦٤٧٠ منشأة يتم إعادة تأهيلها حاليا ٦٤٥٢ منشأة صناعية .



أما عدد المنشآت الحرفية التي تم إقلاعها حتى الآن فقد بلغت في دمشق ١١٥ منشأة حرفية ٥٠٥ منشأة يتم تأهيلها حالياً والمسجلة ٤٩٢٠ منشأة، وفي ريف دمشق ٣٠ منشأة حرفية أقلعت و ١٨٧ منشأة يتم إعادة تأهيلها، والمسجلة ٥٧٠ منشأة، مقابل 7090 منشأة حرفية أقلعت في حلب و ٣٠٣٩ منشأة قيد التأهيل والمسجلة ٣٣منشأة، وفي محافظة حماة فقد أقلعت منشأة واحدة والمسجلة ١٠٧١٥ منشأة، وفي حمص أقلعت ٢٥١١ منشأة مقابل ٥٣٧٥ منشأة يتم إعادة تأهيلها ٨٦٨٦ منشأة مسجلة، وفي اللاذقية أقلعت ٦٥٦٧ منشأة ومسجلة نفس الرقم ، وفي طرطوس ٦١٩١ منشأة حرفية مسجلة، في حين أقلعت في الحسكة ٢١٢٩ منشأة حرفية والمسجلة ٣٩٣٨ منشأة، وفي دير الزور أقلعت حتى تاريخه ١٠ منشآت و80 منشأة يتم إعادة تأهيلها والمسجلة ١١٥ منشأة، وفي السويداء ٣٨١٨ منشأة مسجلة، وفي القنيطرة أقلعت ٧٦ منشأة و ١٠ منشآت قيد التأهيل والمسجلة ٢٩٣ منشأة حرفية، و ١٧٠٠ منشأة أقلعت في درعا و ٤٥ منشأة يتم العمل على إعادة تأهيلها و ٥٩٣٥ منشأة مسجلة ، وفي حسياء الصناعية أقلعت منشأة حرفية واحدة ، ومثلها مسجلة، وعدرا الصناعية ٥٠ منشأة حرفية تم إقلاعها حاليا و١٠ يتم إعادة تأهيلها و٧٢ منشأة حرفية مسجلة ليصل إجمالي عدد المنشآت الخرفية التي تم إقلاعها حتى تاريخه٢٠٢٨٠ منشأة حرفية والتي يتم إعادة تأهيلها ٩٢٥١ منشأة.



ويتوضح من خلال هذه الإحصائية أن المحافظات التي احتلت المرتبة الأولى في عدد المنشآت الصناعية التي أقلعت هي حماة يليها ريف دمشق ثم حلب فالسويداء وير الزور وحمص واللاذقية والشيخ نجار الصناعية وحسياء ودرعا والحسكة والقنيطرة، أما عدد المنشآت الحرفية فقد سجلت حلب المرتبة الأولى في المنشآت التي عادت للعمل حاليا تليها اللاذقية وحمص ثالثا والحسكة ودرعا ودمشق في حين جاء في المرتبة الأولى في عدد المنشآت الحرفية التي يتم إعادة تأهيلها حاليا حمص في المرتبة الأولى ومن ثم حلب ثانيا ودمشق ثالثا وريفها رابعاً.





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