فحص الـ “بي سي آر” غير مطلوب للرحلات الداخلية في سورية

بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلي الدوليين اعتباراً من اليوم الاثنين، كشف مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني في سورية باسم منصور أن الوجهات الجديدة التي ستنطلق من المطارات الثلاثة، ترتبط بالموافقات.



و منصور أوضح أن المقاطع التي تعمل عليها الشركات الوطنية حالياً سواء السورية للطيران أو أجنحة الشام، تشمل كل من “القاهرة، بيروت، بنغازي، أربيل، بغداد، النجف، الدوحة، الخرطوم، يريفان”، إضافة إلى الرحلات التي تم الإعلان عنها والمتوجهة إلى الكويت كربط للقادمين من السعودية باتجاه واحد، وإلى طهران للربط باتجاه دبي.



وحول موضوع إجراء فحص الكورونا المعروف بالـ “بي سي آر”، قال مدير الطيران المدني: إن “وثيقة الـ Pcr غير مطلوبة بين المطارات المحلية (بين المحافظات)”، مشيراً إلى وجود ربط بين القامشلي ودمشق، مع محاولة تخصيص رحلات لبقية المطارات لاحقاً حسب القدرة التشغيلية للطائرات.



وأضاف منصور: “فيما يخص الرحلات الخارجية، هناك مركز صحي متكامل في المطارات للتدقيق على القادمين واختبار الحرارة والتدقيق على صلاحية الـ(pcr) من البلد الصادرة منها، كما يوجد لدى شــركات الطيــران ماسح ضوئي للتدقيق في مدى صحة النتيجة الصادرة من المخابر السورية وذلك عن طريق موظفي الخدمات الأرضية، أما في مسألة القدوم فتدقق فيه وزارة الصحة السورية، مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية عليهم”.



وكان مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني في سورية قد شدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، من “تعقيم وفرض ارتداء الكمامة والتباعد المكاني ووضع لصاقات على الأرضية، إضافة إلى التباعد ضمن المقاعد وجلوس المسافرين، مع إجراءات تعقيم كاملة للحقائب والطائرات والمسافرين عند الدخول إلى منطقة المغادرة وعند الوصول، وفرض ارتداء الكمامة داخل الطائرة”