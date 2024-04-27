ما هي ظاهرة الرياح الهابطة ؟؟ وهل يمكن أن تتكرر؟

الرياح الهابطة هي عبارة عن ظاهرة تنشأ في حالات عدم الاستقرار الجوي، تتمثل باندفاع رياح قوية تهبط بقوة نحو الأرض عند مرور السحب الركامية ، وتتراوح سرعة الرياح الهابطة ما بين 64 كم/ساعة إلى 130 كم/ساعة أحياناََ، يتميز هذا النوع من الرياح بأنها قوية مفاجئة ، تبدأ بهبات رياح نشطة ومن ثم إثارة الغبار بالمنطقة بشكل مفاجئ ومن ثم تشتد هبات الرياح بشكل كبير لتصبح شديدة سرعان ما تتطور الحالة ليصاحبها البروق والأمطار الشديدة ، غالبا ما تنتهي بمدة أقصاها 15 دقيقة.

تشكلها ناتج عن تيار هوائي يتحرك باتجاه الأسفل بشكل سريع، وذلك عندما يتبخر الهواء الدافئ والرطب من سطح الأرض ويتصاعد إلى الأعلى، وبما أن الهواء الرطب الدافئ أخف من الهواء الجاف ، فإنه يتحرك بسرعة كبيرة نحو الأسفل، وهذا ما يعرف باسم الرياح الهابطة.

هل من الممكن إن تتكرر؟

نعم حسب التحديثات الحالية من الممكن ان تتكرر من يوم غد حتى بداية الشهر القادم وليس فقط فوق دمشق،. بل أغلب المناطق السورية،. و ذروة الفعالية تكون من يوم الإثنين القادم ومابعد إن شاء الله، مع الدعاء أن لا تترافق مع اضرار..