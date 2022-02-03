أردوغان يعلن استعداد تركيا لإعادة إعمار مرفأ بيروت!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن استعداد الشركات التركية للقيام بمشاريع تدعم البنية التحتية في لبنان، بما فيها إعادة إعمار مرفأ بيروت.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء.

وقال أردوغان «في الأيام التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت، أرسلت على الفور مساعدي ووزير الخارجية إلى بيروت لإظهار تضامننا مع الشعب اللبناني»، مضيفاً «إذ كانت تركيا أول دولة تسرع في المساعدة بطائرات الإسعاف بعد الانفجار، كما أكدنا على أننا سنقف إلى جانب لبنان كأصدقاء في الأيام الصعبة».

وأشار أردوغان في حديثه أمام الصحافة إلى دعم تركيا في خدمات أخرى في لبنان: «نحن على استعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة اللبنانية وتبادل الخبرات حول التحول الرقمي للخدمات العامة».

وكشف أردوغان عن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين خلال العام الماضي «زاد حجم تجارتنا بنسبة 80 % خلال العام الماضي، حيث وصل إلى مستوى 1.8 مليار دولار»، وتابع «إنني أعلق أهمية كبيرة على الدخول الفوري لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعناها عام 2010 حيز التنفيذ»

وأضاف أردوغان أن الشركات التركية مستعدة للقيام بمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك إعادة إعمار مرفأ بيروت، مؤكداً على استمرار مساهمة تركيا في دعم استقرار وأمن لبنان عبر دعم البعثة الأممية المؤقتة هناك.

وعبّر أردوغان عن دعم تركيا لقطاع السياحة في لبنان أيضاً: «نحن منفتحون على مزيد من التعاون في مجال السياحة، قدمت الخطوط الجوية التركية خصمًا بنسبة 20 في المئة على جميع الرحلات الجوية إلى بيروت في الفترة ما بين 1 كانون الأول و28 شباط».

وصرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عقب حديث أردوغان عن امتنانه لرغبة تركيا في تعزيز العلاقات مع لبنان، ورغبتها في تقديم المساعدة في جميع المجالات.

وأفاد بأنه ناقش قضية اللاجئين السوريين مع الجانب التركي في أثناء المحادثات: «ناقشنا قضية اللاجئين السوريين وتقديم المساعدة لهم وعودتهم السريعة إلى بلادهم، هناك إرادة مشتركة بيننا، وسنتخذ خطوات قوية في جميع المجالات».