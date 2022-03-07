استشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

07-03-2022

استشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

استشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

استشهد مواطنان اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من إتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أسفر عن “استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

واستشهد ثلاثة جنود في الرابع والعشرين من الشهر الماضي جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط دمشق.

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