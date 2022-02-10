سوريا تدين العدوان الإسرائيلي «المزدوج» وتحذّر من استمراره

أدانت سوريا بشدة العدوان الإسرائيلي «المزدوج الجبان»، الذي استهدف الأراضي السورية من اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ومن اتجاه الجولان السوري المحتل وأسفر عنه استشهاد وإصابة جنود سوريين ووقوع خسائر مادية.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، إن «هذا العدوان يشكل انتهاكاً مضاعفاً لمبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بلبنان وسورية ولا سيما قرار مجلس الأمن حول فض الاشتباك رقم 350 لعام 1974».

وأشار البيان إلى أن العدوان «يأتي وسط صمت دولي ومظلة حماية توفرها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في عدوانه المتكرر على سوريا وفي تقويض وتآكل مصداقية المجتمع الدولي وما تسمى الشرعية الدولية ما سيقود حتماً إلى تأزم الأوضاع بشكل خطير».

وأضاف إن «الحكومة السورية تحذر حكام الكيان الإسرائيلي من استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإجرامية المتكررة والسافرة والرعناء ومخاطر ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين» وتؤكد أن «هذه الاعتداءات الجبانة ستنعكس وبالاً على من يقوم بها ويشجعها».

وشدّد البيان على أنه «من حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة عن تداعياتها الخطيرة».