مشروع لإنشاء نفق بحري بين قطر وإيران

تخطط قطر وإيران لتوقيع 3 اتفاقيات في مجال البحار والموانئ، أحدها يرتبط بإنشاء نفق بحري بين البلدين، خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة اليوم الإثنين، بحسب وكالة "فارس".

وقال مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية علي أكبر صفائي إن وزارته تحضّر لأربعة اتفاقيات، في القطاع الجوي، والقطاع البحري، ومجال الموانئ، واخيراً إنشاء نفق تحت الماء بين إيران وقطر، وهو مشروع فريد من نوعه، وسيكون من ميناء دير بوشهر إلى قطر.

وبحسب المسؤول الإيراني، فإن الاتفاق بين الجانبين، تمّ أمس الأحد خلال زيارة وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني علي رستم قاسمي إلى الدوحة، حيث عقد اجتماعات مشتركة مع كل من وزير النقل ووزير الشؤون البحرية والموانئ في قطر.

وأضاف صفائي: "نحن نجري المفاوضات والمشاورات، وستقدم مؤسسة الموانئ الاتفاقيات الثلاث تحت إشراف وزير الطرق حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في حضور الرئيس الايراني.

وتابع: ان هذا النفق من شأنه ان يربط جميع دول الشمال وأوروبا وبحر قزوين والشرق والغرب بطرق برية وسكك حديد، مبيناً أن "هذا المشروع هو تطور كبير لقطر والجمهورية الإسلامية الايرانية لربط الخليج الفارسي بالشمال والجنوب وإقامة اتصال واسع مع غرب آسيا وبحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط".

واعتبر صفائي أن الاتفاقية المذكورة تعد خطوة كبرى بالنسبة للبلدين، مضيفاً أن جزء من هذه الاتفاقية يتعلق بالمنطقة البحرية وفي نفس الوقت يحتوي على قسم للطرق والسكك الحديد، ولهذا السبب سيتم تشكيل لجنة مشتركة وسيتم التوقيع عليها عند انتهاء المفاوضات بين الجانبين.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الإثنين زيارة الى الدوحة وسيتم بحضوره التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.