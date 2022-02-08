«طائرة إسرائيلية» خاصة بالموساد تهبط في قطر

كشفت وسائل إعلام عبرية عن هبوط طائرة إسرائيلية خاصة "نفذت مهام للموساد مؤخراً" في العاصمة القطرية الدوحة أمس الإثنين.

وبحسب ما ذكر موقع "آي نيوز-24" أفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن طائرة اسرائيلية خاصة بجهاز الموساد وتنفذ من أجله مهمات في الأشهر الأخيرة، هبطت الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الطائرة أقلعت صباح اليوم من مطار بن غوريون، وتوقفت في العاصمة الاردنية عمان، وبعدها واصلت طريقها الى قطر فوق الأراضي السعودية.

وفيما لم تذكر وسائل الإعلام العبرية سبب هبوط الطائرة في قطر أو تفاصيل عن مهمتها. لم يصدر أيضاً أي تعليق رسمي من قطر بخصوص هذه الأنباء.

وهذه هي المرة الثالثة خلال أسبوعين يتم فيها رصد طائرة إسرائيلية تستخدم المجال الجوي السعودي، تصل الى العاصمة القطرية الدوحة.

وقبل أسبوع، تمّ اجراء الرحلات الجوية عن طريق مطار عمان وشرم الشيخ، كما تمّ اجراء رحلة مشابهة عن طريق قبرص.

ولم يتم الكشف عن هوية الطاقم الذي تقله الطائرة الى قطر، لكن يبدو ان تكثيف الزيارات في الفترة الأخيرة يرتبط بانهاء معاملات خاصة، تقودها قطر حول ملفات الغاز في المنطقة.

في المقابل، رجحت مصادر أن تكون الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى قطر، ضمن مباحثات إقليمية لتحريك المسار "الفلسطيني - الإسرائيلي"، وإبرام اتفاقيات جديدة.