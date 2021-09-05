وصول أول رحلة لأجنحة الشام للطيران من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار حلب الدولي

وصلت إلى مطار حلب الدولي مساء يوم السبت ٤ ايلول ٢٠٢١ طائرة أجنحة الشام للطيران قادمةً من العاصمة الأرمينية يريفان وعلى متنها 76 راكباً إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين والتي توقفت منذ العام 2011.



هذا وقد بيّنَ السيد محمد حاج ابراهيم السفير السوري في أرمينيا، والذي وصل على متن الطائرة، أهمية الرحلة التي نفذتها شركة أجنحة الشام بالتعاون مع سلطة الطيران المدني السوري بين مدينتي حلب ويريفان لأول مرة والتي توقفت خلال الفترة الماضية جراء الإرهاب والتي تأتي أيضاُ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بتسهيل عودة المواطنين السوريين المقيمين في الخارج لافتاً إلى أنه وبفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري وصمود أبناء حلب تم تحقيق الإنجاز الكبير وربط مدينة يريفان بمطار حلب وبذلك تسهيل وصول المسافرين السوريين القادمين من أوروبا إلى حلب.



ولفت مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة في أجنحة الشام للطيران أسامة ساطع إلى أهمية عودة الرحلات الدولية المباشرة إلى حلب والمتجسدة برحلات منتظمة بين حلب ويرفان تزامناً مع بدء الشركة أيضاً بتسيّير رحلات مباشرة بين حلب والشارقة أسبوعياً وبما يخدُمْ أبناءَ مدينة حلب الصامدة و التي عانت الكثير جراء الإرهاب وبالتالي السماح بسهولة عودتهم إلى حلب مباشرةً عبر خطوط الشركة ورحلاتها من المحطات والدول العربية والأجنبية.



كما تم رصد آراء عدد من المسافرين القادمين على متن طائرة أجنحة الشام من يرفان إلى حلب حيث أعربوا عن فرحتهم بعودة هذه الرحلات المباشرة بين البلدين للعمل والتي مكنتًهُم من السفر بشكل مباشر من مدينة يريفان إلى حلب مما ساهم في توفير العناء الكثير منوهين بحسن سير الرحلة و التنظيم والاستقبال الذي تم في المطار.هذا وقد أقامت شركة أجنحة الشام للطيران بهذه المناسبة حفل كوكتيل في مطار حلب وحضر استقبال الطائرة أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي والسيد حسين دياب محافظ حلب والسيد باسم منصور مدير الطيران المدني والمهندس محمد المصري مدير مطار حلب الدولي وعدد من الفعاليات الاجتماعية والسياحية والاقتصادية.