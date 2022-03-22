ذهبية ثانية لسورية في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة للرياضات الخاصة

22-03-2022

ذهبية ثانية لسورية في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة للرياضات الخاصة

ذهبية ثانية لسورية في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة للرياضات الخاصة

حجز لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة محمد خالد المحمد بطاقة التأهل إلى أسياد آسيا بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الكرة الحديدية في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم المقامة حالياً في إمارة دبي بمشاركة 46 دولة.

وسجل المحمد أربعة عشر متراً وثلاثة عشر سنتيمتراً بفئة اف 57 ليتفوق على جميع نظرائه، محققاً الميدالية الذهبية في المسابقة ونال اللاعب علاء عبد السلام الميدالية الذهبية برمي الرمح حسب تصنيفه اف 53.

وضمت بعثة منتخبنا كلاً من الإداري العام صخر الجمعة والمدربين شعلة درمش وصالح صطيف واللاعبين محمد خالد المحمد وعلاء عبد السلام إضافة إلى وسيم رزق وعبد الحكيم بكر برمي الكرة الحديدية وعلي الأسعد وشوق علوش بفئة المكفوفين لرمي القرص.
 

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