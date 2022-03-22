ذهبية ثانية لسورية في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة للرياضات الخاصة

حجز لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة محمد خالد المحمد بطاقة التأهل إلى أسياد آسيا بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الكرة الحديدية في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم المقامة حالياً في إمارة دبي بمشاركة 46 دولة.

وسجل المحمد أربعة عشر متراً وثلاثة عشر سنتيمتراً بفئة اف 57 ليتفوق على جميع نظرائه، محققاً الميدالية الذهبية في المسابقة ونال اللاعب علاء عبد السلام الميدالية الذهبية برمي الرمح حسب تصنيفه اف 53.

وضمت بعثة منتخبنا كلاً من الإداري العام صخر الجمعة والمدربين شعلة درمش وصالح صطيف واللاعبين محمد خالد المحمد وعلاء عبد السلام إضافة إلى وسيم رزق وعبد الحكيم بكر برمي الكرة الحديدية وعلي الأسعد وشوق علوش بفئة المكفوفين لرمي القرص.

