باشينيان يستقيل من منصبه

بعد مطالبة المعارضة بأرمينيا باستقالة رئيس الوزراء في تشرين الثاني الماضي، وذلك عقب توقيعه اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، أعلن نيكول باشينيان، عن استقالته من منصبه.



وقال باشينيان: «أستقيل اليوم، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 حزيران»، مؤكداً نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا.



وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الأرميني أنه «سيستقيل رسمياً من منصبه في نيسان، لبدء آلية حل البرلمان لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات».



وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعتها يريفان وباكو بوساطة روسيا، أعادت أرمينيا مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان، وتم نشر قوات حفظ السلام روسية على طول خط التماس وممر لاتشين الذي يربط قره باغ بأرمينيا.



وعقب توقيع الاتفاق، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن «اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ هو وثيقة استسلام، أُرغمت يريفان على توقيعها بعد ستة أسابيع من المعارك».