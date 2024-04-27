ميدالية فضية لسورية في أولمبياد مندلييف الدولي للكيمياء

أحرز الطالب سلمة عمران عضو فريق الأولمبياد العلميّ السوريّ للكيمياء ميدالية فضية في أولمبياد مندلييف الدولي للكيمياء الذي نظمته الصين خلال الفترة ما بين 17 و24 من شهر نيسان الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع أن الطالب سلمة حصل على المرتبة 36 من أصل 151 مشاركاً في هذا الأولمبياد الدولي بنسخته 58 والذي أقيم بمشاركة 151 طالباً وطالبة من 26 دولة.

ولفتت الهيئة إلى أن منافسات هذا الأولمبياد شملت 3 اختبارات نظريّة وعمليّة، وتميزت بارتفاع مستواها نظراً لمشاركة نخبة من أقوى دول العالم في الكيمياء.

ويضم الفريق العلميّ السوريّ للكيمياء المشارك في الأولمبياد ثلاثة طلاب آخرين وهم علاء أحمد آذان وزينب علي فارس وزينب مؤيّد حسن.