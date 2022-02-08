هل يكون حسام السيد المدرب القادم لمنتخب سوريا؟

بات حسام السيد ، على بعد خطوة واحدة من تدريب المنتخب السوري، خلفاً للروماني تيتا فاليريو، المقال بعد الهزيمتين من الإمارات وكوريا الجنوبية، ضمن منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.

وكشفت مواقع رياضية أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، برئاسة نبيل السباعي، تواصلت مع حسام السيد ، الذي أبدى موافقة مبدئية ودون أي شروط، حيث سيقود منتخب نسور قاسيون، في مواجهتي لبنان والعراق، الشهر المقبل.

وذكرت المصادر أن الاعلان الرسمي عن تكليف السيد بتدريب المنتخب السوري، سيكون خلال الساعات المقبلة، بعد وصول المفاوضات لمراحل متقدمة، خلال الأيام الأخيرة.

وسيمنح السيد القرار بتشكيل الجهاز الفني المساعد، فيما من المتوقع عودة أنور عبد القادر لمنصب مدير المنتخب.

وكان المنتخب السوري ودع تصفيات المونديال باحتلال المركز السادس والأخير بالمجموعة الأولى بنقطتين من تعادله مع العراق والإمارات.

يذكر أن حسام السيد سبق وحقق مع المنتخب السوري لقب بطولة غرب آسيا في الكويت عام 2012، ودرب أكثر من فريق بالعراق وعمان والكويت، وآخر محطاته التدريبية كانت مع الفيصلي الأردني.