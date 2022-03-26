عرض أكبر ماسة بيضاء في دبي

عرضت "دار كريستيز" للمزادات في دبي على الجمهور للمرة الأولى ماسة بيضاء وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ المزادات، قبل طرحها للبيع في مايو بسعر يتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار.

وأشارت "كريستيز" إلى أن الماسة المسماة "The Rock" "الصخرة"،هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228.31 قيراطا تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا قبل أكثر من 20 عاما.

وبعد عرضها لأول مرة أمام الجمهور في دبي في الفترة ما بين 26 إلى 29 آذار الجاري، ستنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستطرح للبيع في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 أيار المقبل.