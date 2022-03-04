مجلس حقوق الإنسان يصوت لانسحاب روسيا الفوري من أوكرانيا
صوت مجلس حقوق الإنسان بأكثرية 32 صوتاً من أصل 47 لمصلحة مشروع قرار يطلب من روسيا الانسحاب الفوري من الأراضي الأوكرانية، ويقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بغالبية كبيرة لمصلحة إطلاق تحقيق عالي المستوى بـ"انتهاكات" مزعومة ارتُكبت في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا، في وقت صوتت روسيا وإريتريا ضد الخطوة، وامتنعت باقي الدول الأعضاء عن التصويت، بما فيها الدول الداعمة لموسكو، وهي الصين وفنزويلا وكوبا.
وقال مندوب أوكرانيا: "أشكر جميع من صوّتوا لمصلحة القضية المحقّة".
وأدان المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له "بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي الناجم عن عدوان جمهورية روسيا الاتحادية على أوكرانيا".
ويمهد تصويت الجمعية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، مكونة من ثلاثة محققين هدفهم تحديد وقائع القضية وملابساتها.
وتستمر العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم التاسع على التوالي. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر القوات الأوكرانية بإقامة الحواجز والمتاريس على معظم الطرقات المحيطة بالعاصمة، وتستمر المعارك العنيفة في الجنوب الشرقي لأوكرانيا، بالتزامن مع سيطرة القوات الروسية اليوم على محطة زابوريجيا النووية.
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