شعاع غامض في سماء إسطنبول

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو تُظهر شعاعًا ساطعًا يعبر سماء إسطنبول، مما أثار فضولًا واسعًا بين الأتراك.

وقد رصد المواطنون الشعاع الغامض في عدة مدن أخرى أيضًا.



تساؤلات

وتساءل العديد من الأشخاص في مدن بورصة وسكاريا وكوجايلي وجوروم عن طبيعة الجسم اللامع الذي ظهر فجأة ثم اختفى.

بينما اعتقد بعضهم أنه ربما يكون صاروخًا، افترض آخرون أنه قد يكون قمرًا صناعيًا.

رجحت وسائل الإعلام المحلية أن يكون الشعاع الذي شوهد حوالي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي وتمت رؤيته من مناطق متعددة، ناتجًا عن نيزك.

تدخل وكالة الفضاء التركية

من جهتها، شاركت وكالة الفضاء التركية (TUA) عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول النيازك بشكل عام، دون تأكيد ما إذا كان الشعاع الذي شوهد هو نيزك أم جسم آخر.

وأوضحت الوكالة أن الألوان التي تظهر عند دخول النيازك إلى الغلاف الجوي تتغير اعتمادًا على عوامل مثل التركيب الكيميائي للنيزك، وسرعته، والغازات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.

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