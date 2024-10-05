نظرية سيسيرون (شيشرون)

1- الفقير : يعمل

2- الغني : يستغل الأول

3- الجندي : يدافع عن الاثنين

4- المواطن : يدفع للثلاثة

5- الكسول : يعتمد على الأربعة

6- السكير : يشرب في صحة الخمسة

7- الصيرفي : يسرق الستة

8- المحامي : يغش السبعة

9- الطبيب : يقتل الثمانية

10- حفار القبور : يدفن التسعة

السياسي : يعيش من العشرة

و حسب شيشرون هناك ستة أخطاء ما تزال البشرية ترتكبها قرنا بعد قرن :

- الاعتقاد بأنّ المكاسب الشخصية يتم تحقيقها من خلال سحق الآخرين.

- القلق بشأن الأشياء التي لا يمكن تغييرها أو تصحيحها.

- الإصرار على تحقيق الأشياء المستحيلة.

- رفض وضع التفضيلات التافهة جانبًا.

- إهمال تنمية العقل وصقله.

- محاولة إجبار الآخرين على الإيمان والعيش كما نفعل نحن.

* ماركوس توليوس كيكِرو Marcus Tullius Cicero (شيشرون Cicero) كاتب روماني ولد سنة 106 ق.م