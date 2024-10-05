05-10-2024
نظرية سيسيرون (شيشرون)
1- الفقير : يعمل
2- الغني : يستغل الأول
3- الجندي : يدافع عن الاثنين
4- المواطن : يدفع للثلاثة
5- الكسول : يعتمد على الأربعة
6- السكير : يشرب في صحة الخمسة
7- الصيرفي : يسرق الستة
8- المحامي : يغش السبعة
9- الطبيب : يقتل الثمانية
10- حفار القبور : يدفن التسعة
السياسي : يعيش من العشرة
و حسب شيشرون هناك ستة أخطاء ما تزال البشرية ترتكبها قرنا بعد قرن :
- الاعتقاد بأنّ المكاسب الشخصية يتم تحقيقها من خلال سحق الآخرين.
- القلق بشأن الأشياء التي لا يمكن تغييرها أو تصحيحها.
- الإصرار على تحقيق الأشياء المستحيلة.
- رفض وضع التفضيلات التافهة جانبًا.
- إهمال تنمية العقل وصقله.
- محاولة إجبار الآخرين على الإيمان والعيش كما نفعل نحن.
* ماركوس توليوس كيكِرو Marcus Tullius Cicero (شيشرون Cicero) كاتب روماني ولد سنة 106 ق.م
إضافة تعليق جديد