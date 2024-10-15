سوريا على موعد مع ظهور القمر “الصياد” الخميس القادم

كشف رئيس الجمعية الفلكية السورية، الدكتور محمد العصيري، في حديثه لتلفزيون الخبر، الثلاثاء، عن “ظهور قمر عملاق (القمر الصياد)، وهو أكبر وألمع أقمار هذا العام، وأقربها إلى الأرض، يوم الخميس القادم”.



وقال “العصيري”، إنه “سنشهد ظهور قمر هو العملاق الأكبر للعام 2024، والأقرب إلى الأرض، على مسافة نحو 354 ألف كيلومتراً، بالتالي سيكون واضحاً جداً بلمعان وإضاءة قوية”.



وأضاف رئيس الجمعية الفلكية السورية، أنه “سيتم ملاحظة الإضاءة القوية خلال شروق وغروب هذا القمر، كما سيلاحظ المُشاهد في سوريا وحال سكان نصف الكرة الشمالي حجم القمر، سطوعه، ومدى اقترابه”.



ووصف “العصيري”، أن “القمر الصياد هو من الأقمار المميزة، كما سيترافق مع مرور مذنّب سيكون مشاهداً أيضاً بالعين المجردة”.



وبيّن “العصيري”، أن “هذا القمر العملاق الذي سيظهر هو آخر قمر عملاق يظهر خلال عام 2024، ولن يتكرر ظهوره إلّا بعد مرور سنتين ونصف تقريباً”.



وشهدت الكرة الأرضية خلال شهر آب الفائت، ظهور القمر الأزرق العملاق، إذ خرج القمر البدر بعد الغروب مباشرةً وأضاء السماء طوال الليل.



يُذكر أنه تعود أصول هذا الاسم إلى تقاليد الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية، إذ تمّ استخدامه في التقويم القمري للإشارة إلى هذا الوقت من السنة.



ويتداول أنه سُمّي بـ”الصياد” لأنه يتزامن مع انتهاء موسم الحصاد، مما يسهّل على الصيادين رؤية الحيوانات التي تخرج بحثاً عن الطعام، ومع سقوط الأوراق وبداية فصل الخريف، تصبح الحيوانات مثل الغزلان أكثر وضوحاً في الحقول، ما يجعلها هدفاً جيداً للصيد.

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