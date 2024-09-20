رئيس وزراء بريطانيا في مأزق بسبب زوجته.. فما علاقة الثري وحيد علي؟

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تحقيقًا حول احتمال “انتهاك القواعد”، وذلك بعد أن قام وحيد علي، أحد المتبرعين لحزب العمال، بدفع تكلفة ملابس زوجته.

وتشير السجلات المالية المنشورة على موقع مجلس العموم إلى أن ستارمر تلقى عدة تبرعات من وحيد علي، تضمنت نظارات، ملابس عمل، وإقامة. بينما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ستارمر أفصح عن هذه التبرعات، لم يُشر إلى ملابس زوجته التي حصلت عليها.

وفي بيان قدمه متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لوكالة “رويترز”، أوضح أن ستارمر وفريقه استشاروا السلطات المختصة ويؤمنون بأنهم لم ينتهكوا القواعد.

جدير بالذكر أن وحيد علي هو رائد أعمال بريطاني في قطاع الإعلام والرئيس السابق لشركة “إيسوس” المختصة بالملابس عبر الإنترنت.

وفقًا لقواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء البرلمان الإفصاح عن المصالح المالية التي قد تؤثر على عملهم. وقد صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن ستارمر يعتمد على التبرعات ليظهر هو وزوجته بأفضل صورة أمام الجمهور البريطاني.

كما أشار لامي إلى أنه يشعر بعدم الرضا لأن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا للنظام الأمريكي، حيث يُسمح للرئيس وزوجته باستخدام أموال دافعي الضرائب لتحديث ملابسهما.

العربية نت