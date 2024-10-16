بريطانيا تقر حقن العاطلين عن العمل بأدوية لإنقاص أوزانهم 

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أنه “سيتم إعطاء العاطلين عن العمل الذين يعانون من السمنة حقناً لإنقاص الوزن، بموجب خطط الحكومة لإعادتهم إلى العمل، من أجل تقليل معدل البطالة”، وفق ما نقلته صحيفة “التلغراف”.

وقال وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنغ، إن “مشكلة السمنة بين السكان أصبحت مكلفة للغاية بالنسبة للرعاية الصحية البريطانية، كما أن اتساع محيط الخصر لدينا يضع ضغطاً كبيراً على الرعاية الصحية”.

وأضاف “ستريتنع”، أن “ذلك يكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما يكلف أكثر من التدخين، أي أنه يعيق اقتصادنا”.

وذكر وزير الصحة البريطاني، أنه “سيضطر الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى أخذ 4 أيام مرضية إضافية كل عام، ويضطر الكثير منهم إلى ترك وظائفهم تماماً”.

يُذكر أن بريطانيا احتلت المركز 87 عالمياً عام 2022 من حيث عدد النساء البالغات اللاتي يعانين من السمنة المفرطة، بعد أن كانت في المركز 94 عالمياً عام 1990.