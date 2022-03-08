لقاء بين لافروف وكوليبا في تركيا مع 4 شروط روسية

من المقرر أن تستضيف تركيا الخميس القادم مفاوضات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني على هامش منتدى أنطاليا، في أول لقاء بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركية تشاووش أوغلو في بيان الإثنين، إن "وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديمتري كوليبا اتفقا على عقد لقاء في أنطاليا"، مشيراً إلى أن "كلا الوزيرين طلبا حضوره في اللقاء ليكون اجتماعاً ثلاثياً".

وأعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف عن دعمه لعقد وزيري الخارجية الروسية والأوكرانية اجتماعاً في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني الذي سيعقد من 11 إلى 13 آذار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أنه سيعقد لقاءً مع لافروف في العاشر من آذار الجاري في تركيا، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين.

وقال كوليبا في تصريحات متداولة، إن "كييف لطالما أرادت محادثات مباشرة مع بوتين، لأنه تعلم أنه هو من يتخذ القرارات النهائية في الوقت الحالي".

شروط روسية

تأكيد عقد اللقاء بين الوزيرين في تركيا، سبقه تصريحات للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حدد فيها 3 شروط روسية لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف الإثنين إن بلاده مستعدة لوقف عملها العسكري في أي لحظة، إذا استجابت كييف للشروط، وهي تكريس الحياد وفق تعديل دستوري، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراض روسية، إضافة إلى الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف: "نحن في الواقع نكمل عملية نزع السلاح من أوكرانيا، سنكمل ذلك.. عليهم (الأوكرانيين) وقف القتال".

وتأتي دعوات الوساطة والحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار من جانب روسيا، للسماح بإجلاء

المدنيين في المدن الأوكرانية.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن وقف إطلاق النار سيبدأ في العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء، لتفعيل الممرات الإنسانية، التي أعلنت عنها موسكو سابقاً.