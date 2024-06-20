بعد فيديو لـ تجمده.. هل بايدن إنسان حقيقي أم روبوت؟

تم تداول فيديو جديد للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، يكشف عن حالته الذهنية التي أثارت الجدل وذلك خلال اجتماع للمانحين في لوس أنجلوس.

في الفيديو، ظهر بايدن وهو يتجمد قبل أن يساعده الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

هذا الفيديو يأتي بعد سلسلة من الفيديوهات الأخرى الغريبة التي تم تداولها سابقًا والتي أثارت تساؤلات حول أهلية بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

العديد من الشخصيات العامة والرؤساء السابقين، بما في ذلك باراك أوباما، قدموا دعمهم له، ولكن مع ذلك، لا يزال هناك من يشككون في قدرته على القيادة بسبب هذه الفيديوهات الغريبة.

النقاشات زادت حول ما إذا كان جو بايدن إنسانًا حقيقيًا أم روبوتًا تحت التحكم، مما دفع النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى رفع هذا السؤال.



يُثير الفضول أن بايدن لا يزال في منصبه ولا يزال يتمتع بالقدرة على الترشح لولاية جديدة رغم هذه الفيديوهات الصادمة والغريبة التي تكشف تصرفاته غير المألوفة.

هذه الفرضية تُعزز بواسطة فيديوهات مثل تجمده في الاجتماعات وطريقة مشيه وحديثه في الفيديوهات الأخرى المنتشرة.

كما تمت مناقشة فيديوهات أخرى تكشف عن تحرش بايدن بالأطفال، دون أي تعليق رسمي أو محاسبة، مما جعل البعض يتساءل عن دوافع نشر مثل هذه الفيديوهات وما إذا كانت تعبر عن واقعية الأحداث أم ترويجاً لفكرة معينة.

يُذكر أن جو بايدن ليس الشخص الوحيد الذي شهدت حوله تكهنات حول كونه روبوتًا، حيث تم تساءل عن ذلك سابقًا أيضًا بالنسبة لشخصيات عامة أخرى مثل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.



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