الأشغال تفتح دورات مجانية للمهن المتعلقة بقطاع التشييد والبناء

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن افتتاح دورات مجانية مدتها ثمانية أشهر في المهن المتعلقة بقطاع التشييد والبناء



وتبدأ الدورات من تاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٥ في المهن التمديدات الكهربائية _ التمديدات الصحية _ التدفئة والتكييف _ الحدادة والألمنيوم _ الدهان _الديكور _النجارة العربية



وذلك في محافظات / دمشق _ درعا _ السويداء _ حمص _ حماة _ طرطوس _ اللاذقية _ دير الزور _ الحسكة _ حلب/.



وطلبت الوزارة من الراغبين باتباع تلك الدورات مراجعة مراكز التدريب المهني بالمحافظات للاطلاع على شروط التسجيل.