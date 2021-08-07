إعلان هام لمشروع جريح الوطن لجرحى العمليات الحربية قوات الدفاع الشعبي

طلب مشروع جريح الوطن من جرحى العمليات الحربية لقوات الدفاع الشعبي ممن نسبة عجزهم من 40 حتى 69 بالمئة والمدرجة أسماؤهم في الجدول المرفق ضمن الرابط والذين صدر في وقت سابق قرار بضمهم لمشروع جريح الوطن مراجعة إحدى النقاط التالية حسب محافظاتهم



وذلك خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة ظهراً مُصطحبين معهم صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن الصفحة الأولى من دفتر التجنيد التي تتضمن اسم شعبة التجنيد ورقم التجنيد إضافة لرقم الحساب المصرفي الشخصي في إحدى منارات الأمانة السورية للتنمية وضمن المراكز التالية:



1- اللاذقية: منارة الصليبة



2- طرطوس: منارة الدريكيش، والمشفى العسكري بطرطوس.



3- دمشق وريفها ومحافظة القنيطرة: منارة باب شرقي.



4- حمص: بناء غرفة الصناعة – مكتب جريح الوطن



5- حماة: مركز الأطراف الاصطناعية



6- حلب: مكتب العزيزية



7- السويداء: منارة شهبا



8- درعا: مستشفى الشهيد اسماعيل سرور السعدي



9- الحسكة: المركز الطبي العسكري بالحسكة



10- دير الزور: مستشفى الشهيد أحمد طه هويدي



ويذكر أنه قد انضم خلال هذا العام إلى مشروع جريح الوطن أكثر من 60 جريح عجز جزئي وكلي من جرحى القوات الرديفة (الدفاع الشعبي)، ليصبح مجموع الجرحى المنضمين من قوات الدفاع الشعبي إلى جريح الوطن 630 جريحاً.