مؤسسة الإسكان تكشف عن تخصيص 3880 مسكناً في المحافظات

كشفت أحدث تقارير المؤسسة العامة للإسكان، عن تخصيص 3880 مسكناً في مشاريع السكن الشبابي، والسكن العمالي، والادخار السكني، والبرنامج الحكومي للإسكان والسكن البديل لشاغلي المخالفات في محافظات ريف دمشق- حلب- اللاذقية- طرطوس- حمص- حماة- السويداء.



وبيّنت التقارير أنه سيتم في محافظة ريف دمشق تخصيص 1002 مسكن للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في منطقة توسع ضاحية قدسيا، و1042 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس، و448 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن العمالي في ضاحية الشهيد باسل الأسد في مدينة عدرا العمالية.



وفي محافظة حلب أوضحت التقارير أنه سيتم تخصيص 497 مسكناً للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والعمالي والسكن البديل لشاغلي المخالفات بمنطقتي سوق الجمعة والمعصرانية، وفي اللاذقية سيتم تخصيص 70 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بمنطقة اوتستراد الثورة، وللمكتتبين على مشروع الادخار السكني، وفي محافظة حمص أشارت إلى تخصيص 385 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في منطقة غرب طريق دمشق، وللمكتتبين على مشروع الادخار السكني في توسع العر، وللمتقدمين بطلبات خطية تتضمن رغبتهم بنقل اكتتابهم إلى منطقة غرب طريق دمشق، والتخصيص بأحد المساكن المتوفرة.



يشار إلى أنه سيتم تخصيص 131 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في حماة، وتخصيص 290 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن في منطقة سليم، وللمكتتبين على مشروع السكن العمالي في محافظة السويداء.



الثورة