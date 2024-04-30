محروقات: رفع قيمة قسمية الاهتلاك خاص بالمعتمدين ولم يطرأ أي تغيير على سعر أسطوانة الغاز
أوضح مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات أحمد حسون أن رفع قيمة قسيمة الاهتلاك خاص بالمعتمدين ولا يمت للمواطن بأي صلة وسعر أسطوانة الغاز عبر "الذكية" لم يطرأ عليه أي تغيير.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار صادر عن مدير عمليات الغاز ينص على رفع قيمة قسيمة الاهتلاك لتصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 20 ألف ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100 ألف ليرة، والأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60 ألف ليرة والأسطوانة بدون واقية 50 ألف ليرة.
وأوضح "حسون" أنه "يقوم المعتمدين بتسديد قسيمة اهتلاك للأسطوانات الموجودة لديهم عن كل سيارة تقوم بالتحميل من وحدات الغاز ليصبح قيمة القسيمة 50 ألف ليرة بدل 20 ألف وهذا خاص بالمعتمدين فقط وليس لسعر تبديل أسطوانة الغاز أي علاقة".
وفي وقت سابق، أكد "حسون" أن ما يجري بقضية تأخر رسائل الغاز هو تهويل من وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن "مدة تسليم الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات وفي حال انتظام التوريدات ستنخفض المدة بشكل حتمي”.
وتداول مواطنون خلال الأيام الأخيرة، تساؤلات كثيرة حول سبب تأخر وصول رسائل الغاز المنزلي عبر "الذكية"، وهل الأمر مرتبط برفع مدة استلام المخصصات.
وتراوحت مدة وصول رسالة استلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر "الذكية" سابقاً لحوالي الشهرين بالحد الأقصى، لكنها تجاوزت المدة مؤخراً لتصبح 80 حتى 90 يوماً، وفق التعليقات، ما أجبر المواطن على زيادة الاعتماد على السوق السوداء التي وصل سعرالأسطوانة فيها لحوالي 350 و400 ألف حسب الحاجة والاضطرار.
جعفر مشهدية _ الخبر
إضافة تعليق جديد